Twee dagen voor de Duitsers naar de stembus trekken, zijn duizenden mensen op straat gekomen voor het klimaat. Het initiatief van de betoging komt van de actiegroep Fridays for Future, die vrijdag 1100 acties plande in 78 landen.

In Brussel is er op 10 oktober een milieubetoging gepland, maar elders werd vrijdag voor het milieu gemanifesteerd.

In Berlijn kwamen de betogers uur samen op het grasveld voor het Reichstaggebouw, waar de Bundestag zetelt. De deelnemers hielden ook een mars door de regeringswijk. De 18-jarige Zweedse Greta Thunberg hield een speech. Zo'n 20.000 deelnemers hadden zich ingeschreven.

Volgens Friday for Future zijn er in heel Duitsland meer dan 450 acties, waaronder grote rally's in Hamburg, München, Keulen en Freiburg. Een van de drie kandidaten die bondskanselier Angela Merkel wil opvolgen na de verkiezingen, de groene kandidaat Annalena Baerbock, maakte een onverwachte verschijning op een van de acties. Ze was aanwezig bij de betoging in Keulen.

Actie in Dover

Bij het Engelse Dover hebben klimaatbetogers van Insulate Britain de A20 geblokkeerd, de weg die toegang geeft tot de haven van Dover. De politie heeft zeventien betogers gearresteerd.

De haven van Dover is de belangrijkste toegangspoort van het Verenigd Koninkrijk voor handel uit de Europese Unie. Het protest vindt plaats tijdens de groeiende bevoorradingscrisis in het Verenigd Koninkrijk. 'We blokkeren Dover vanochtend om te benadrukken dat brandstofarmoede mensen in Dover en in het Verenigd Koninkrijk doodt', legt een woordvoerder van Insulate Britain aan The Daily Mail uit. 'We hebben een Churchilliaans antwoord nodig: we moeten de waarheid vertellen over de dringende horror van de klimaatnoodtoestand. Verandering vereist economische ontwrichting.'

Insulate Britain: Climate change action group blocks Port of Doverhttps://t.co/P9mTulZy6d — ITV News Meridian (@itvmeridian) September 24, 2021

Op iets meer dan een week tijd sloot Insulate Britain vijf keer delen van de M25, een snelweg rond Londen af, in een poging om de Britse regering te dwingen woningen in het hele Verenigd Koninkrijk te isoleren en te renoveren. Honderden mensen werden gearresteerd. De regering wist bij het Hooggerechtshof succesvol een bevel aan te vragen, dat verbiedt de M25 te blokkeren, op straffe van een gevangenisstraf van twee jaar of een onbeperkte boete. Daarop blokkeerde Insulate Britain vrijdag de toegangsweg tot de haven van Dover, op de wereldwijde klimaatactiedag van de organisatie Fridays for Future die in een 80-tal landen plaatsvindt.

