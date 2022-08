Klimaat- en gezondheidsplan van Biden goedgekeurd door Amerikaans Congres

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft vrijdag het licht op groen gezet voor het grote klimaat- en gezondheidszorgplan van president Joe Biden. De tekst werd met 220 stemmen tegen 207 goedgekeurd.

Enkele dagen geleden had ook de Senaat het investeringsplan ter waarde van 430 miljard dollar al goedgekeurd. De wet moet nu enkel nog door Joe Biden zelf worden ondertekend.

Het plan omvat de grootste investering ooit in het Amerikaanse klimaat. Zo wordt er 370 miljard dollar uitgetrokken om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 40 procent te verminderen. Met deze hervorming krijgt elke Amerikaan tot 7.500 dollar aan belastingvoordelen voor de aankoop van een elektrische auto. De installatie van zonnepanelen op het dak worden voor 30 procent gedekt. De hervorming moet ook de bossen weerbaarder maken tegen monsterbranden. Ook worden de meest vervuilende industrieën bijgestaan om hen te helpen bij hun energietransitie.

Joe Biden had het plan op voorhand al ‘historisch’ genoemd. De goedkeuring van het plan wordt nu gezien als een belangrijke politieke overwinning voor de Democratische president, nauwelijks drie maanden voordat er in de VS tussentijdse Congresverkiezingen plaatsvinden.