Kind in ‘kooi’ toont gebrek aan kinderopvang in China

Een peuter zit opgesloten in de ‘kooi’ van een ijskraampje, terwijl zijn moeder aan het werk is. Een opname daarvan heeft tot een hevige discussie over kinderopvang voor arme gezinnen in China geleid. Op het sociale netwerk Sina Weibo kan de vrouw op begrip en zelfs bijval rekenen.

De video duurt 34 seconden. Het voorval is opgenomen in Tongren City in de zuidelijke provincie Guizhou. De peuter reikt af en toe zijn handje naar buiten. De voorkant van de ‘kooi’ lijkt op een plakaat van een mobiel ijskraampje.

Het nieuwsagentschap Wangxiang Media publiceerde de video op 22 mei op het sociale netwerk Sina Weibo. De vrouw heeft het agentschap verteld dat de peuter ‘een hard leven heeft’. Maar ze zegt dat het de beste van alle slechte opties is. De vader zou ‘het type persoon zijn dat helemaal niets geeft om het kind en de hele dag alleen computerspelletjes speelt’.

In de commentaren kan de vrouw op veel begrip rekenen. Natuurlijk zijn er ook mensen die haar veroordelen.

Kinderen krijgen is niet bepaald goedkoop in China. De openbare kraamklinieken zijn er gratis, maar vaak onderbemand en slecht uitgerust volgens het Engelstalige South China Morning Post (SCMP) uit Hongkong. Veel Chinese moeders keren zich daarom tot privéklinieken. Die kosten tot 100.000 yuan (14.000 euro). Dat is meer dan het tienvoudige van het gemiddeld maandsalaris in China. Dat ligt rond 1.300 euro volgens Ceicdata.

Er is bovendien een enorme behoefte aan betere kinderopvang in China. Veel jonge Chinese koppels laten hun kinderen bij hun grootouders als de ouders naar het werk gaan, maar niet elke familie heeft deze luxe.



SMCP brengt het voorbeeld van Shanghai waar er in 2021 volgens Sixth Tone, een Chinese Engelstalige nieuwssite uit Shanghai, op 14.600 nieuwe opvangplaatsen 116.000 baby’s geboren werden. Dat gapend gat tussen vraag en aanbod zorgt er bijgevolg voor dat de paar beschikbare plaatsen enorm veel geld kosten.

Het probleem is niet beperkt tot Shanghai. Volgens het staatspersagentschap Xinhua zouden er in 2021 meer dan 47 miljoen kinderen jonger dan 3 jaar in China zijn. Amper vijf procent van de ouders gebruikt crèches. Bovendien zou minder dan 20 procent met de prijsrichtlijnen van de regering rekening houden. Bijgevolg kunnen veel gezinnen de hoge prijzen niet betalen. Het jongetje in de ‘kooi’ legt de vinger op de wonde.

De regering erkent het probleem in zoverre dat er in het huidige 5-jarenplan een groei van 150 procent aan kinderdagverblijven tegen 2025 opgenomen is volgens Sixth Tone. Dat zou neerkomen op 4.5 crècheplaatsen op 1000 mensen, of ongeveer 6,3 miljoen plaatsen over het hele land.