Kim Jong-un inspecteert Russische wapens in Vladivostok 

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is zaterdag aangekomen in Vladivostok, in het Verre Oosten van Rusland, waar hij werd verwelkomd door de Russische minister van Defensie Sergej Sjogoe. Dat heeft het Russische staatspersagentschap TASS gemeld. Later gingen ze aan boord van een Russische oorlogsbodem.

Kim Jong-un, die zijn eerste buitenlandse reis naar Rusland maakt sinds het begin van de coronapandemie, bezocht vrijdag nog lucht- en ruimtevaartfabrieken in Komsomolsk aan de Amoer, meldde Tass. Hij bezocht er een grote fabriek waar onder meer Soechoj-gevechtsvliegtuigen van de band rollen. Zaterdag arriveerde de Noord-Koreaanse dictator op de luchthaven Knevichi, waar het gezelschap een MIG-31 straaljager uitgerust met een hypersonische raket, die een kernkop kan dragen, inspecteerde. Hij kreeg er ook Ruslands strategische bommenwerpers te zien.

Nadien trokken ze naar een schip van de Pacifische Vloot. De baas van de Russische marine, admiraal Nikolai Jevmenov, verschafte er uitleg over het schip, en over de raket- en torpedosystemen. Later op de dag zal Kim Jong-un nog de lokale universiteit bezoeken, alsook gebouwen van de Russische Academie van Wetenschappen, had Russisch president Vladimir Poetin eerder verklaard op de Russische televisie.

Woensdag had Poetin ook aangekondigd dat Kim Jong-un een ‘demonstratie’ zou bijwonen van de Russische Pacifische vloot in Vladivostok. De twee staatshoofden hadden elkaar die dag ontmoet op de ruimtebasis Vostotsjny. Het Westen verdenkt Moskou ervan wapens te willen kopen van Pyongyang voor het conflict in Oekraïne. Noord-Korea wordt er op zijn beurt van verdacht technologieën te willen verwerven voor zijn nucleaire programma en raketprogramma.