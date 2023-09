Kiev bekritiseert G20-verklaring over Oekraïne

Kiev is niet onder de indruk van de verklaring van de G20 over de oorlog in Oekraïne. In die verklaring hekelen de leiders van de G20-landen het gebruik van geweld, maar verwijzen ze niet expliciet naar Rusland.

“Oekraïne is erkentelijk tegenover de partners die geprobeerd hebben een sterke formulering in de tekst te krijgen. Tegelijkertijd, wat betreft de agressie van Rusland tegen Oekraïne, heeft de G20 niets om fier over te zijn”, aldus de woordvoerder van het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken, Oleg Nikolenko.

Een ander geluid weerklinkt bij de Russen. Svetlana Loekasj, de Russische delegatieleider op de G20, sprak zaterdag van een “evenwichtige” verklaring. Volgens haar verwelkomt Rusland het resultaat in New Delhi. Ze erkende dat er over Oekraïne “heel moeilijke onderhandelingen” plaatsvonden.

Gezamenlijke verklaring afgeklopt, ondanks geschillen

Bij de G20-top in het Indiase New Dehli zijn de belangrijkste geïndustrialiseerde en groeilanden tot een gezamenlijke verklaring gekomen, ondanks grote meningsverschillen over de oorlog in Oekraïne. Dat zegt de Indiase premier Narendra Modi, de gastheer van de top.

In de verklaring veroordelen de leiders van de G20 het gebruik van geweld in Oekraïne om terreinwinsten te boeken, maar vermelden ze Rusland niet. “Wat betreft de oorlog in Oekraïne (…) in het kader van het VN-charter, moeten alle staten afzien van bedreigingen en het gebruik van geweld om territoriale winsten te proberen verkrijgen ten nadele van de territoriale en politieke soevereiniteit van elke staat”, klinkt het. De tekst maakt geen expliciete melding van een “agressie” door Rusland in Oekraïne, een term die nochtans werd gebruikt in 2022 tijdens de vorige G20-top in Bali. Moskou ziet zo dat de Russische agressie niet meer expliciet wordt veroordeeld.

De Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur, Jake Sullivan, begroette weliswaar de formulering van de verklaring. “Vanuit ons standpunt is het een heel goed werk”, verklaarde hij aan journalisten. De verklaring versterkt het principe dat het gebruik van kernwapens “ontoelaatbaar” is en dat “een rechtvaardige vrede gebaseerd moet zijn op de principes van het Charter van de Verenigde Naties”, zo staat in de tekst. Ook moeten de aanvallen op de civiele infrastructuur ophouden.

Erg belangrijk voor Moskou kan zijn dat in de tekst wordt ingegaan op de Russische eis om de westerse sancties te versoepelen. Zo wordt opgeroepen tot “de onmiddellijke en ongehinderde levering van graan, voedsel en meststoffen of additieven uit de Russische Federatie en Oekraïne”. Dat is noodzakelijk om tegemoet te komen aan de behoefte van ontwikkelingslanden, vooral in Afrika.

India probeert het evenwicht te bewaren tussen de traditionele alliantie met Moskou – dat wapens levert aan New Delhi – en het lidmaatschap tot de ‘quad’ met de Verenigde Staten, Japan en Australië.