Kevin McCarthy wordt fractievoorzitter van Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden

De Republikeinen hebben Kevin McCarthy dinsdag aangesteld als hun fractievoorzitter in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Dat maakt de weg vrij voor McCarthy om begin januari de nieuwe speaker (voorzitter) in het Huis te worden, in opvolging van de Democrate Nany Pelosi. Maar de verkiezing tot speaker is nog verre van verzekerd.

De 57-jarige McCarthy kreeg de voorkeur op Andy Biggs, lid van de machtige Freedom Caucus, een ultraconservatieve groep van de Republikeinen.

De partijleden kozen hun kandidaat als voorzitter van het Huis van Afgevaardigden in een geheime stemming. McCarthy moet nog verkozen worden in een plenaire zitting van het Huis van Afgevaardigden. De 435 nieuwe verkozenen, Republikeinen en Democraten, brengen dan hun stem uit over de nieuwe Speaker, de derde belangrijkste functie in de Amerikaanse politiek, na de president en de vicepresident.

Sowieso is McCarthy verzwakt door de tegenvallende resultaten van de Republikeinen bij de tussentijdse verkiezingen. Ze zullen naar alle waarschijnlijkheid de controle veroveren over het Huis van Afgevaardigden, maar dan slechts met een nipte meerderheid. De verwachte ‘rode golf’ bij de verkiezingen bleef uit. McCarthy moet ook opboksen tegen de vleugel van Trumpiaans-populisten binnen zijn partij. De leden van die vleugel zullen hun voorwaarden stellen alvorens ze hem steunen.

McCarthy zal zo goed als alle verkozenen van zijn partij nodig hebben om een meerderheid achter zich te krijgen tijdens de speaker-verkiezing.

Senaat: McConnell krijgt concurrentie

In de Senaat, waar de Democraten tijdens de midterms hun meerderheid behielden, en mogelijk zelfs kunnen uitbreiden, is Mitch McConnell de favoriet om zichzelf op te volgen als leider van de Republikeinen. Maar senator Rick Scott uit Florida heeft zich als alternatieve kandidaat opgeworpen. Tijdens de campagne voor de midterms waren er meningsverschillen tussen de twee: McConnell vond dat er vooral negatief campagne moest gevoerd worden, tegen het beleid van de Democraten, Scott lanceerde zonder goedkeuring van McConnell eigen voorstellen, onder meer rond het (meer) belasten van de lagere inkomens. Democraten hebben de voorstellen van Scott uitgespeeld tijdens de campagne.