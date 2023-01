Kevin McCarthy wordt ook in twaalfde en dertiende ronde niet tot speaker verkozen, maar wint meer en meer stemmen

Ook in de twaalfde en dertiende stemronde slaagde Republikein Kevin McCarthy er niet in speaker, voorzitter, van het Huis van Afgevaardigden te worden. Maar hij won er wel 14 stemmen bij in de twaalfde ronde, en 15 in de dertiende..

Kevin McCarthy behaalde 213 stemmen in de twaalfde ronde, Hakeem Jeffries, fractieleider van de Democraten, behaalde er 211, dat wil zeggen de stemmen van alle aanwezige Democraten. Zeven dissidente Republikeinen stemden voor alternatieve speakers. Maar 14 Republikeinen die de voorbije drie dagen ook voor dissidente kandidaten hadden gestemd, schaarden zich achter McCarthy, wat diens kamp deed gewagen van ‘momentum in Kevins richting’. Bij de dertiende ronde won McCarthy er nog een stem bij.

In principe heeft een speaker 218 stemmen nodig om een meerderheid van de stemmen te bereiken en verkozen te worden, maar aangezien een Republikein en een Democraat om privéredenen tijdelijk afwezig zijn, volstaan 217 stemmen.

Na afloop van de dertiende ronde maakte McCarthy zich sterk dat hij na een reces tijdens de veertiende ronde voldoende stemmen zou krijgen en verkozen zou worden.