Kenia: verliezer Raila Odinga verwerpt uitslag presidentsverkiezingen

Raila Odinga, die officieel de presidentsverkiezingen in Kenia verloor van William Ruto, verwerpt de uitslag van de stembusgang. Hij roept wel zijn aanhangers op tot kalmte.

In een toespraak voor zijn aanhangers in de hoofdstad Nairobi noemde Odinga de door de kiescommissie bekendgemaakte cijfers ‘nietig’ en had hij het over juridische stappen, zo melden internationale media.

‘Waar we gisteren aan hebben deelgenomen, is een parodie en een duidelijke minachting van de grondwet,’ zei Odinga. ‘Onze prille democratie heeft gisteren een grote terugslag gekend. Kenia maakt een diepe politieke en constitutionele crisis door.’

Nipt verloren

Volgens de kiescommissie won vicepresident Ruto de verkiezingen nipt van oud-premier Odinga, met 50,5 procent van de stemmen tegenover 48,9. Een verschil van 230.000 stemmen. Ruto neemt daarmee het roer over van president Uhuru Kenyatta, die het land meer dan tien jaar leidde.

Odinga laakt de rol van de onafhankelijke verkiezingscommissie IEBC, die intern verdeeld is. De vicevoorzitter van de IEBC had maandag kort voor de bekendmaking van de resultaten laten weten dat zij en drie andere hoge functionarissen de telling niet transparant genoeg vinden en het resultaat verwerpen.

Aangevochten

De 77-jarige Odinga deed al voor een vijfde keer een gooi naar het presidentschap van Kenia. Hij vocht ook de twee vorige verkiezingsuitslagen aan, in 2017 zelfs met succes. Toen won Kenyatta echter de nieuwe stembusgang, nadat Odinga zijn aanhangers had opgeroepen om de verkiezingen te boycotten.

Odinga riep dinsdag wel zijn aanhangers op om de kalmte en vrede te bewaren en niet het recht in eigen handen te nemen.

Geweld

De verkiezingen werden in het verleden ontsierd door onrust en geweld. In 2008 kwamen meer dan 1.000 mensen om bij een golf van geweld na de stemming. Het ging om het ergste geweld sinds de onafhankelijkheid van het land in 1963.

Er waren ook gewelddadige incidenten in 2013 en 2017. Dat was voornamelijk te wijten aan spanningen tussen de verschillende etnische groepen.