Kardinaal geeft toe: 'Kerk heeft dossiers over seksueel misbruik vernietigd'

'Dossiers die deze verschrikkelijke daden van bewijsstukken hadden kunnen voorzien en de namen van de verantwoordelijken hadden kunnen geven, werden vernietigd of zelfs niet geopend', verklaarde de voorzitter van de Duitse bisschoppenconferentie.

In Rome vindt momenteel een historische topoverleg over kindermisbruik door geestelijken van de top van de katholieke kerk plaats. Paus Franciscus eist 'concrete en doeltreffende maatregelen'. 'Het Volk van God kijkt naar ons en verwacht van ons geen simpele en voorspelbare veroordelingen', zei het hoofd van de katholieke kerk donderdag in de synode-aula van het Vaticaan. 'Laat ons gehoor geven aan het geschreeuw van de kleintjes die gerechtigheid vragen'.

Aan de historische bijeenkomst nemen tot zondag naast zo'n 110 voorzitters van de nationale bisschoppenconferenties ook vertegenwoordigers van de Romeinse Curie en kloosterorden deel.

Doofpot

Al in de jaren tachtig kwamen de eerste gevallen van misbruik door geestelijken aan het licht. De afgelopen jaren is de druk op de kerk en de paus na schandalen in onder andere België, Duitsland, Ierland, Chili en de Verenigde Staten alleen maar toegenomen. Veel gelovigen hebben zich daarom van de kerk afgekeerd, veel slachtoffers lijden ook omdat het misbruik in de doofpot verdween. 'Niemand heeft naar mij geluisterd ... niemand heeft mijn verdriet gehoord, ik vraag me af waarom God niet naar mij heeft geluisterd', werd door de Duitse pater Hans Zollner, die de top heeft voorbereid, voorgelezen aan de prelude.

Slachtofferorganisaties eisen dat de paus nu zijn herhaaldelijk aangekondigde nultolerantiebeleid echt doorvoert. Wat nodig is, is een verandering in het kerkrecht in die zin dat pedofiele geestelijken niet langer als priesters mogen werken. Kritische theologen pleiten ook voor een scheiding der machten en een nauwere samenwerking met gerechtelijke overheden.

In werkgroepen worden tot zondag de drie onderwerpen verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en transparantie besproken. De conferentie eindigt met een mis en een slottoespraak van de paus in de prachtige Sala Regia in het Vaticaan. Bindende beslissingen kunnen niet worden genomen door de ongeveer 190 deelnemers aan de conferentie. Zelfs een slotverklaring staat niet op de agenda.