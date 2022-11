Kamala Harris heeft korte ontmoeting met Chinese president Xi Jinping

De Amerikaanse vicepresident Kamala Harris heeft zaterdag een korte ontmoeting gehad met de Chinese president Xi Jinping tijdens de bijeenkomst van de Asia-Pacific Economic Cooperation (Apec) in Bangkok. Eerder deze week ontmoette Amerikaans president Joe Biden zijn Chinese evenknie nog.

Harris herhaalde de boodschap van Biden aan China dat de twee landen “de communicatielijnen open moeten houden om de concurrentie tussen de landen in goede banen te leiden”, meldt een functionaris. De ontmoeting komt minder dan een week nadat de Amerikaanse president Biden maandag Xi Jinping ontmoette in de marge van de G20-top op het Indonesische eiland Bali. Biden en Xi probeerden de spanning tussen de grootmachten te verminderen tijdens hun ontmoeting die drie uur duurde. Biden zei dat er geen nood is aan een nieuwe Koude Oorlog, en Xi Jinping beaamde dat China niet van plan is “de bestaande internationale orde te veranderen”.