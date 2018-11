Kabinet-Francken: 'Profiel Asia Bibi lijkt in aanmerking te komen voor asiel'

Omdat het over een individueel dossier gaat, wil het kabinet er verder weinig commentaar over kwijt. "We gaan het dossier rustig bekijken en zien hoe het verder verloopt", luidt het.

Ondertussen heeft de echtgenoot van Asia Bibi asiel aangevraagd in de Verenigde Staten, Canada en Groot-Brittannië.

Eerder op de dag had minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) al laten weten dat het perfect mogelijk is dat wordt onderzocht of ons land asiel kan bieden aan Asia Bibi, de vrouw die door het hooggerechtshof in Pakistan werd vrijgesproken van godslastering. Haar advocaat is intussen naar Nederland gevlucht.

Kamerlid Peter Luykx (N-VA) riep minister Reynders gisteren op asiel aan te bieden aan Asia Bibi en haar echtgenoot. 'Voor mij is dat perfect mogelijk,' reageerde Reynders op Radio 1 en op de RTBF.

Hij merkt wel op dat ook staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) - een partijgenoot van Luykx - daarin een rol te spelen heeft. Indien iedereen het daarover eens is, dan kan die boodschap worden doorgespeeld naar de advocaat van de familie, aldus de liberale vicepremier.

Reynders wijst erop dat het eerder ook al gebeurde voor Irakezen en Syriërs, al lijkt het er op dat de familie eerder mikt op de Verenigde Staten, Canada of Groot-Brittannië. Haar man heeft in het Verenigd Koninkrijk politiek asiel aangevraagd.

Protesten

Asia Bibi zat zo'n acht jaar in een dodencel omdat ze de profeet Mohammed zou hebben beledigd tijdens een ruzie met buren, maar werd onlangs vrijgesproken door het Pakistaanse hooggerechtshof. De vrijlating van de vrouw heeft tot hevige protesten geleid in Pakistan, georganiseerd door de radicaalislamitische partij Tehreek-i-Labaik (TLP).

De advocaat van Asia Bibi is intussen naar Nederland gevlucht. Dat meldt de stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC) die hem sinds zaterdag onderdak biedt.

Saiful Mulook geeft maandagmiddag op een persbijeenkomst in Den Haag tekst en uitleg en zal zijn visie geven op de ontwikkelingen in de zaak van de vrouw. Directeur Jan Dirk van Nifterik van HVC geeft een toelichting.

De advocaat verklaarde zaterdag nog dat hij Pakistan ontvluchtte omdat hij vreesde voor zijn leven. 'In het huidige scenario, is het voor mij niet mogelijk om in Pakistan te leven,' zei hij. 'Ik moet in leven blijven omdat ik de juridische strijd moet voortzetten voor Asia Bibi.'