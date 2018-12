Juridisch advies: 'Verenigd Koninkrijk kan eindeloos vastzitten in onderhandelingen met de EU'

De hoogste juridische adviseur van de Britse regering Geoffrey Cox heeft een advies voorbereid over het brexitakkoord dat de Europese Unie en de Britse regering hebben gesloten. Maar de regering wilde dat advies pas na veel vijven en zessen vrijgeven aan het parlement, dat de tekst wilde inkijken voordat het zich volgende week over het brexitakkoord buigt in een cruciale stemming.

Het advies is allesbehalve gunstig voor premier Theresa May, die het akkoord door het parlement moet zien te krijgen om een chaotische brexit te kunnen vermijden. Vooral de Ierse backstop - de noodoplossing die ervoor moet zorgen dat er geen harde grens komt tussen Ierland en Noord-Ierland als er na de overgangsperiode geen alternatieve oplossing wordt bereikt in een vrijhandelsakkoord - strooit roet in het eten. De premier ging er mee akkoord dat het hele Verenigd Koninkrijk dan in de douane-unie met de Europese Unie blijft, en dat Noord-Ierland dan een aanzienlijk deel van de regels van de Europese interne markt blijft volgen.

Delen Het advies is allesbehalve gunstig voor premier Theresa May, die het akkoord door het parlement moet zien te krijgen om een chaotische brexit te kunnen vermijden.

De tekst van Cox is koren op de molen van de harde brexiteers, die eisen dat het Verenigd Koninkrijk zelf kan beslissen uit die tijdelijke regeling te stappen en zelf handelsakkoorden met derde landen kan sluiten. Maar dat zal niet lukken, meen Cox. De Britten kunnen door de regeling vast komen te zitten in eindeloze onderhandelingen met de Europese Unie, waardoor de backstop blijft voortduren, schrijft The Guardian.

Dinsdag moet het Britse parlement stemmen over de brexitdeal. Voor May ziet het er alvast niet goed uit: zij leed gisteren/dinsdag een nederlaag in het parlement toen een meerderheid van het Lagerhuis oordeelde dat de regering het parlement had geminacht door het juridische advies niet openbaar te maken. De Noord-Ierse unionisten van DUP, die de regering-May steunen en wiens stemmen de premier dinsdag goed zou kunnen gebruiken, noemde het advies al 'vernietigend' voor de regering.