De maand juli was de warmste maand op aarde sinds de start van de metingen in 1880.

Dat heeft de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), het Amerikaanse agentschap dat zich bezighoudt met meteorologie en oceanografie, vrijdag bekendgemaakt.

Tijdens de maand juli lag de oppervlaktetemperatuur over land en oceaan gemiddeld 0,93 graden Celsius hoger dan het twintigste-eeuwse gemiddelde van 15,8 graden, zegt de NOAA. De gemiddelde temperatuur lag ook net een fractie hoger dan het vorige record, dat dateert van juli 2016 en werd geëvenaard in 2019 en 2020.

De zeven warmste julimaanden werden allemaal sinds 2015 geregistreerd. Regionaal bekeken was er een record in Azië, in Europa was het de op één na warmste juli ooit gemeten. In de andere continenten komt juli 2021 telkens in de top 10 terecht.

'Juli is traditioneel de warmste maand van het jaar, maar juli 2021 heeft zichzelf overtroffen en werd de warmste maand ooit gemeten', aldus de NOAA. 'Dit nieuwe record maakt deel uit van het verstorende en disruptieve pad dat de klimaatverandering voor de wereld heeft uitgezet.'

Heet jaar

Het jaar 2021 staat na zeven maanden (januari-juli) op de zesde plaats in de lijst van warmste jaren. De kans is volgens de NOAA nu al heel groot dat het volledige jaar 2021 in de top 10 van warmste jaren zal terechtkomen.

Het nieuws komt er vier dagen na een nieuw klimaatrapport van de Verenigde Naties. Daarin staat dat de klimaatverandering sneller plaatsvindt dan oorspronkelijk gedacht, en dat dat 'ondubbelzinnig' een gevolg is van de menselijke activiteit. 'Een code rood voor de mensheid', zo zei VN-secretaris-generaal Antonio Guterres. 'De alarmbellen rinkelen en het bewijs is onomstootbaar.'

