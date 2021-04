De Jordaanse koning Abdullah II heeft gezegd dat de crisis die de monarchie de voorbije dagen trof, opgelost is. Zijn halfbroer prins Hamza werd beschuldigd van betrokkenheid bij een complot tegen Jordanië.

'Ik verzeker u dat de opruiing in de kiem gesmoord is. De uitdaging van de jongste dagen was niet zozeer gevaarlijk voor de stabiliteit van het land, maar vooral pijnlijk voor mij', zei de koning in een boodschap die op de openbare televisie werd voorgelezen.

Volgens Abdullah II is zijn halfbroer thuis met zijn gezin. 'Hamza is vandaag met zijn gezin in zijn paleis, onder mijn bescherming. Hij heeft er zich ten overstaan van zijn familie toe verbonden de weg van zijn ouders en grootouders te volgen, trouw te zijn aan hun boodschap, en het belang van Jordanië, zijn grondwet en zijn wetten boven alle andere beschouwingen te plaatsen', zei de koning in de boodschap.

De Jordaanse regering zei zondag dat Hamza en anderen de stabiliteit en veiligheid van het koninkrijk probeerden te ondergraven en dat ze in contact stonden met 'buitenlandse partijen'. Verscheidene prominenten zijn sindsdien gearresteerd.

