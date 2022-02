Het aantal kunstenaars dat Spotify verlaat, neemt hand over hand toe. Reden: een komiek met een podcast, Joe Rogan, die twijfels heeft over de aanpak van covid. Wie is die man? En waarom is precies hij de nagel waarop artiesten slaan?

Joe Rogan, 54, heeft al vele waters doorzwommen. Hij komt uit een Italiaans-Ierse familie met een gewelddadige vader. Zijn ouders gingen op zijn vijfde uiteen. Joe bleef met zijn moeder achter en wil sindsdien van zijn vader niet meer weten.

Joe Rogan, 54, heeft al vele waters doorzwommen. Hij komt uit een Italiaans-Ierse familie met een gewelddadige vader. Zijn ouders gingen op zijn vijfde uiteen. Joe bleef met zijn moeder achter en wil sindsdien van zijn vader niet meer weten. Hij blonk uit in gevechtssporten. Op zijn 19de werd hij VS-kampioen Taekwondo in de categorie lichtgewicht. Hij probeerde ook kickboksen, maar na enkele gevechten vreesde hij voor de fysieke gevolgen. Dan maar zijn andere liefde gevolgd: komedie. Hij kwam met wisselend succes aan de kost als stand-up comedian. Volgde een tv-carrière. Hij speelde in enkele sitcoms, en opteerde vervolgens voor andere tv-activiteiten. Hij presenteerde Fear Factor en werd gelauwerd als commentator en interviewer bij Mixed Martial Arts-gevechten (MMA). In 2009 begon hij met een podcast, die gaandeweg een miljoenenpubliek lokte. De teneur was: branie en provocatie, of zoals The Washington Post het later zou samenvatten, 'testosteron'. Rogan koesterde het controversiële, al kon hij ook urenlang met een gast praten over ultralopen of met zangeres Miley Cyrus emmeren over haar visie op de wereld. De gesprekken namen onverwachte wendingen. Er werd wat gerotzooid tijdens de podcasts. Met de ene gast was Rogan héél kritisch, met de andere veel minder. Rogan gaf een podium aan de intussen juridisch vervolgde samenzweringsmiljonair Alex Jones. Rogan praatte over UFO's, of liet gasten erover praten. Hij ontkende dat er mensen op de maan geland zijn (of liet gasten dat doen). In die gevallen was het moeilijk de grap van de mening te onderscheiden. Hij wist Elon Musk, tegenwoordig de rijkste mens ter wereld, in 2018 te verleiden tot het drinken van whisky en tot het roken van een joint (geen ongebruikelijke activiteit van Rogan). De volgende dag was Musk een stuk minder rijk - de aandelen van Tesla waren op een bepaald punt 9 procent, of 4,3 miljard dollar, in waarde verminderd. Aan het eind van die volgende dag was Musk nog altijd 3,1 miljard dollar minder rijk dan op de dag van het interview. Blijkbaar zien de beurzen bedrijfsleiders niet graag met een joint.Rogan houdt van ongelimiteerde vrije meningsuiting. Hij is gekant tegen woke. Hij wordt in zijn kritiek van links omarmd door rechtse figuren die zijn drugsgebruik en zijn kritiek op religie wegfilteren. Rogan beschouwt zichzelf eerder als links. Hij steekt zijn voorliefde voor het boegbeeld van linkse Democraten, Bernie Sanders, niet onder stoelen of banken. Hij besteedde een podcast aan een interview met Sanders en verkoos hem publiekelijk boven Hillary Clinton in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2016. Rogan vond in zijn podcast een combinatie tussen lolbroekerij en provocatie (ook provocatie van ideeën) die vooral jonge mannen aansprak. Volgens de site Media Monitors is zijn publiek gemiddeld 24 jaar en bestaat het voor 71 procent uit mannen, en ongeveer half half mensen met en zonder hogere opleiding.The Joe Rogan Experience werd de meest populaire podcast in de VS, zo populair dat afleveringen maandelijks 190 miljoen keer gedownload werden. Streaming platform Spotify bood Rogan in 2020 een bak geld voor de exclusieve verspreidingsrechten - 100 miljoen dollar, volgens Amerikaanse media. Sindsdien wordt The Joe Rogan Experience nog meer bekeken en beluisterd.Tijdens de pandemie was Joe Rogan een sceptische stem. Hij liet 'officiële' experten aan het woord, maar ook 'alternatieve' versies. Hij zei dat hij geen reden zag waarom jongeren zich zouden moeten laten vaccineren. 'Als je 21 jaar bent, en je vraagt me: moet ik gevaccineerd worden? Dan antwoord ik neen', zei hij tijdens een aflevering in april 2021. Hij elaboreerde: 'Als je een gezonde persoon bent, die veel lichaamsbeweging heeft, die jong is en goed eet, dan denk ik niet dat je je over covid zorgen moet maken'. Zijn beide kinderen hadden covid gehad, voegde hij toe, en dat was niet veel zaaks.Na zijn uitspraak barstte een storm van kritiek los, onder meer van de meest toonaangevende officiële stem, dokter Anthony Fauci, die erop wees dat jongeren ook wel de ziekte doorgeven - hun vaccinatie heeft zin zelfs als zij niet heel ziek zouden worden. Rogan stuurde kort daarna zijn uitspraak bij: 'Ik ben geen respectabele bron van informatie, zelfs niet voor mezelf', verklaarde hij. 'Ik ben geen antivaxer. Ik geloof dat vaccins veilig zijn en ik moedig vele mensen aan zich te vaccineren. Ik zei gewoon dat een jong, gezond mens ze niet nodig heeft. Hun argument is dat ze zich moeten vaccineren voor anderen. Dat is een heel andere discussie, en ja, dat is zinnig'.Er volgden meer aanvaringen. Rogan kreeg in september 2021 zelf covid, en liet zich behandelen met een serie middelen, waarbij ivermectin, een middel tegen parasieten en infecties ten gevolge van parasieten. In een uitzending liet Rogan professor Biologie Bret Weinstein aan het woord die beweerde dat Ivermectin covid kan genezen. Volgens een review van experts was er nochtans 'onvoldoende bewijs' om Ivermectin aan te bevelen.In de nasleep van zijn eigen ziekte nodigde Rogan Sanjay Gupta uit, de medische specialist van tv-zender CNN, die drie uur aan het woord kwam. Een element uit de uitzending kreeg bredere belangstelling. CNN omschreef Invermectin systematisch als een middel om wormen bij paarden te bestrijden. Terwijl het natuurlijk, los van covid, ook voor mensen wordt gebruikt. Op dat punt moest Gupta Rogan gelijkgeven. CNN bleef ook daarna van een paardenmiddel spreken.De recentste controverse begon eind december 2021 toen Rogan viroloog Robert Malone uitnodigde voor een podcast. Malones account was enkele dagen eerder door Twitter geblokkeerd. Deze viroloog stelt onder meer dat de vaccins niet werken en dat de risico's verbonden aan de vaccins door de 'officiële' virologen onderschat worden.Na de uitzending met Robert Malone ondertekenden 270 specialisten en medici een open brief aan Spotify waarin ze de podcast ervan beschuldigden 'ongegronde samenzweringstheorieën te promoten' die dan nog een jong publiek dreigen te beïnvloeden. Muzikale legende Neil Young (76) zag die open brief en besloot, schreef hij op zijn website, dat 'Spotify de thuis geworden is van levensbedreigende covid-desinformatie. Leugens die verkocht worden voor geld'. Het was voor hem duidelijk: 'Ze kunnen Rogan hebben of Young. Maar niet allebei', schreef hij op diezelfde website in een intussen verwijderde post. Spotify vond de keuze niet zo moeilijk: de meest succesvolle podcaster versus een oude rocker? Het platform verwijderde de muziek van Neil Young.Het platform liet in eerste instantie weten dat het geen inhoudelijke scheidsrechter wil zijn, en dat het bijvoorbeeld aanstootgevende teksten van rappers evenmin censureert.Het bedrijf vestigde er in tweede instantie ook de aandacht op dat het binnen de huidige regels al verboden is om gevaarlijke foutieve medische informatie te verspreiden. Daar zou nu wel strenger op toegezien worden. 'Ik hoop oprecht', aldus Young, in de wel bewaarde post op zijn website, 'dat andere artiesten en platenmaatschappijen Spotify zullen verlaten en niet langer Spotify's dodelijke desinformatie inzake covid ondersteunen'.Deze oproep is intussen breed gevolgd, door Youngs oude makkers Graham Nash, David Crosby en Steven Stills, en door Joni Mitchell, onder meer.Ze kregen de steun van het Witte Huis en van gewezen royals Harry en Meghan, al zullen die laatsten hun miljoenendeal met Spotify in de nabije toekomst niet opblazen.Maar ook de aanhangers van Rogan laten zich niet onbetuigd. Ze vinden dat hun man - in tegenstelling tot anderen -zijn best doet om zijn informatie te checken. Ze stellen dat de muzikanten een onafhankelijke stem willen censureren (wat Young ontkent), en dat mainstream media mee op de kar springen omdat Rogan hen de loef afsteekt, de draak steekt met hun tekortkomingen (zoals CNN dat weigert een medicijn voor mensen anders te noemen dan een paardenmiddel). Nogal wat aanhangers vinden het ook hypocriet dat de muzikanten wel Rogan en Spotify willen boycotten, maar niet Amazon omwille van dubieuze arbeidspraktijken. Elon Musk en Dwayne 'The Rock' Johnson zijn bij degenen die Rogan hun steun hebben toegezegd.Rogan zelf gaf een video van bijna 10 minuten vrij, waarin hij zegt zich beter te zullen inspannen om feitelijk juiste informatie te geven. 'Als er iets is wat ik beter had kunnen doen, dan is het om experts met andere meningen in de podcast te brengen na de controversiële'. En: 'Om het even wanneer ik iets verkeerd heb, probeer ik dat te corrigeren'. Hij nodigt de controversiëlen uit, zei hij, omdat ze opinies hebben 'die verschillen van het mainstream verhaal. Ik wilde horen wat hun opinie was.' Ik heb problemen met de term desinformatie, aldus Rogan, omdat 'vele van de dingen die we kortgeleden beschouwden als desinformatie nu feitelijk juist blijken. Bijvoorbeeld dat als je gevaccineerd bent, je nog altijd covid kunt krijgen en verspreiden, of dat stoffen mondmaskers niet erg beschermen tegen besmetting'. Rogan verwees ook naar de stelling dat het virus in een laboratorium kan zijn ontstaan. Ooit was dat een verwerpelijke stelling, nu 'staat ze op de omslag van Newsweek'. Al die controversiële punten werden door controversiële specialisten in zijn podcast gemaakt, lang voor ze als acceptabel werden beschouwd, aldus Rogan.