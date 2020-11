De regering van verkozen president Joe Biden krijgt stilaan vorm. Biden zal Antony Blinken, die nog diende onder oud-president Barack Obama, benoemen tot minister van Buitenlandse Zaken. John Kerry wordt de speciale vertegenwoordiger voor het klimaat en Alejandro Mayorkas wordt verantwoordelijk voor Binnenlandse Veiligheid.

'Wij mogen geen tijd verliezen als het om onze nationale veiligheid en buitenlands beleid gaat', aldus Biden. 'Ik heb nood aan een ploeg die van de eerste dag al bereid is me te helpen om Amerika's plaats aan het hoofd van de tafel te heroveren, de wereld te verenigen voor de grote uitdagingen waarvoor we staan, en onze veiligheid, onze welvaart en onze waarden te promoten', schreef de Democratische aankomend president in een communiqué. 'Die mensen hebben zoveel ervaring en hebben zoveel crisissen meegemaakt, het zijn ook vernieuwers en mensen met ideeën,' zegt hij over zijn nieuwe ploeg.

Blinken is een veteraan van de diplomatie en was een topfunctionaris in nationale veiligheid. Hij geldt als voorstander van multinationale samenwerking en is al bijna twintig jaar adviseur van Biden. Dat Kerry, die onder Obama minister van Buitenlandse Zaken is geweest, klimaatsgezant wordt, toont aan welk belang de vroegere adjunct van Obama aan het klimaatdossier hecht. Kerry zal ook zetelen in de Nationale Veiligheidsraad.

Mayorkas wordt volgens de wil van Biden en aankomend vicepresident Kamala Harris de eerste hispanic op Binnenlandse Veiligheid. Linda Thomas-Greenfield wordt ambassadeur bij de Verenigde Naties en Avril Haines wordt de eerste vrouw die als directeur van de nationale inlichtingendienst DNI de verschillende inlichtingendiensten zal coordineren. De taak van Nationale Veiligheidsadviseur zal aan Jake Sullivan toekomen. De Senaat moet de voordrachten op regeringsniveau bekrachtigen. (Belga)

'Wij mogen geen tijd verliezen als het om onze nationale veiligheid en buitenlands beleid gaat', aldus Biden. 'Ik heb nood aan een ploeg die van de eerste dag al bereid is me te helpen om Amerika's plaats aan het hoofd van de tafel te heroveren, de wereld te verenigen voor de grote uitdagingen waarvoor we staan, en onze veiligheid, onze welvaart en onze waarden te promoten', schreef de Democratische aankomend president in een communiqué. 'Die mensen hebben zoveel ervaring en hebben zoveel crisissen meegemaakt, het zijn ook vernieuwers en mensen met ideeën,' zegt hij over zijn nieuwe ploeg.Blinken is een veteraan van de diplomatie en was een topfunctionaris in nationale veiligheid. Hij geldt als voorstander van multinationale samenwerking en is al bijna twintig jaar adviseur van Biden. Dat Kerry, die onder Obama minister van Buitenlandse Zaken is geweest, klimaatsgezant wordt, toont aan welk belang de vroegere adjunct van Obama aan het klimaatdossier hecht. Kerry zal ook zetelen in de Nationale Veiligheidsraad. Mayorkas wordt volgens de wil van Biden en aankomend vicepresident Kamala Harris de eerste hispanic op Binnenlandse Veiligheid. Linda Thomas-Greenfield wordt ambassadeur bij de Verenigde Naties en Avril Haines wordt de eerste vrouw die als directeur van de nationale inlichtingendienst DNI de verschillende inlichtingendiensten zal coordineren. De taak van Nationale Veiligheidsadviseur zal aan Jake Sullivan toekomen. De Senaat moet de voordrachten op regeringsniveau bekrachtigen. (Belga)