Front National-oprichter Jean-Marie Le Pen overleden

Jean-Marie Le Pen, de voormalige voorman van extreemrechts in Frankrijk, is dinsdag op 96-jarige leeftijd overleden in de regio Parijs, in een ziekenhuis waar hij enkele weken geleden was opgenomen. Dat meldt zijn familie.

Le Pen stond bekend om zijn krasse, veelal racistische uitspraken. In 2002 haalde hij tot verbazing van zijn tegenstanders de tweede ronde van de presidentsverkiezingen.

Le Pen werd verscheidene keren veroordeeld voor zijn racistische uitspraken. Zo noemde hij de gaskamers in de Tweede Wereldoorlog ooit “een detail in de geschiedenis”.

Jean-Marie Le Pen richtte in 1972 het Front national (FN) op. Hij leidde de partij, die later werd herdoopt tot Rassemblement national (RN), tot 2011, toen hij werd opgevolgd door zijn dochter Marine, die een minder radicale koers wilde varen.

Jean-Marie Le Pen moest de voorbije jaren al meermaals in het ziekenhuis opgenomen worden. In februari 2022 gebeurde dat nog nadat hij een lichte beroerte had gehad. In april 2023 belandde hij in het ziekenhuis na een hartaanval.

Le Pen was in zijn politieke leven niet alleen partijleider, hij was ook volksvertegenwoordiger, Europees Parlementslid en hij deed vijf keer mee aan de Franse presidentsverkiezingen. Op 21 april 2002, op 73-jarige leeftijd, zorgde hij voor een verrassing van formaat door zich te kwalificeren voor de tweede ronde van de presidentsverkiezingen.

De triomf had zijn keerzijde: veertien dagen lang marcheerden miljoenen mensen tegen racisme en de politieke incarnatie ervan. Bovenal maakte Jean-Marie Le Pen het zijn gezworen vijand Jacques Chirac gemakkelijk om herkozen te worden.

In april 2024 raakte bekend dat Le Pen onder gerechtelijke bescherming was geplaatst op verzoek van zijn familie, nadat medisch was vastgesteld dat hij wilsonbekwaam was.J