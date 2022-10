Japanse journalist veroordeeld tot tien jaar celstraf in Myanmar

Een Japanse journalist is veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf voor het aanmoedigen van afwijkende meningen tegen de militaire junta in Myanmar en het overtreden van een wet inzake elektronische communicatie. Dat heeft een Japanse diplomatieke bron donderdag gemeld aan het Franse persagentschap AFP.

Toru Kobuta werd eind juli opgepakt in Rangoon toen hij verslag deed van een betoging tegen de junta. De 26-jarige videoreporter werd berecht in de Insein-gevangenis in Rangoon waar tal van politieke gevangenen worden vastgehouden. Volgens zijn Instagramaccount maakte hij in 2019 een documentaire over de rohingya, een moslimminderheid in Birma die op de vlucht is geslagen voor een bloedig optreden van het leger en boeddhistische milities.

Sectie 505 (b) tegen dissidentie is een vaag geformuleerde wet, die vaak wordt gebruikt tegen journalisten of activisten onder het voorwendsel dat ze uitspraken zouden hebben gedaan die angst of paniek bij het publiek kunnen veroorzaken, en waarop een gevangenisstraf van maximaal drie jaar staat. Kobuta is de vijfde buitenlandse journalist sinds de staatsgreep van 1 februari 2021 die door de junta wordt gearresteerd, na de Amerikanen Danny Fenster en Nathan Maung, de Pool Robert Bociaga en de Japanner Yuki Kitazumi. Ze werden uiteindelijk allemaal vrijgelaten en het land uitgezet.