Japan wil opnieuw meer inzetten op kernenergie

Meer dan elf jaar na de kernramp van Fukushima heeft Japan aangekondigd opnieuw meer te willen inzetten op kernenergie. Oude reactoren worden heropgestart, terwijl premier Fumio Kishida ook de bouw van nieuwe reactoren overweegt.

De koerswijziging komt er nadat het elektriciteitsnet in Japan deze zomer zwaar te lijden had onder de hitte. Daarnaast wil Kishida ook de afhankelijkheid van buitenlandse stroom inperken. Daarom zullen vanaf volgende zomer zeven bestaande kernreactoren opnieuw op het net worden aangesloten. Daardoor zullen 17 van de in totaal 33 kernreactoren opnieuw draaien. Daarnaast overweegt de Japanse regering ook om kernreactoren van de nieuwe generatie te bouwen.

‘Kernenergie en hernieuwbare energiebronnen zijn essentieel om door te gaan met een groene transformatie’, aldus Kishida. Japan besliste na de kernramp in Fukushima om de afhankelijkheid van kernenergie af te bouwen. In 2018 kwamen er nieuwe veiligheidsnormen waarna er stelselmatig opnieuw reactoren op het net werden aangesloten.