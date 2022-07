Japan executeert dader van het Akihabara-bloedbad

Japan heeft dinsdagochtend de massamoordenaar Tomohiro Kato geëxecuteerd. Dat meldt het Japanse nieuwsagentschap Kyodo. Kato was verantwoordelijk voor een van de meest schokkende moordpartijen in het land.

In juni 2008 reed Kato met een truck in op een massa mensen in Akihabara, een populaire winkelwijk in hoofdstad Tokio. Vervolgens stapte de 25-jarige uit en stak verschillende voorbijgangers neer met een mes. Bij het geweld kwamen zeven mensen om het leven, tien anderen raakten gewond.

In 2011 werd de Japanner veroordeeld tot de doodstraf. De verdediging ging in beroep, maar het Hooggerechtshof wees dit verzoek af.

Japanse media schrijven nu dat Kato dinsdagochtend terechtgesteld werd door ophanging. Volgens de BBC gaat het om de eerste executie in Japan dit jaar. Vorig jaar vonden drie executies plaats.