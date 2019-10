Planpincieux, één van de gletsjers op de flanken van de Mont Blanc, staat op het punt in te storten. Volgens experts is dit slechts het begin van het einde voor gletsjers in de Italiaanse Alpen onder de 3500 meter.

'Dit was de eerste keer dat ik de Mont Blanc beklom', zegt Pietro Giglio terwijl hij naar een vergeelde foto in een plastic fotomapje voor hem op de keukentafel wijst. 'Die foto is gemaakt in augustus 1960. Vandaag is het lastig de Mont Blanc in augustus naar boven te gaan. Er is veel minder neerslag en de temperaturen zijn al vroeg in het seizoen hoog, dus de gletsjer trekt zich terug. Stenen zijn onbedekt en kunnen naar beneden vallen. Nu is het zelfs gevaarlijk om in augustus die route te nemen.'

...