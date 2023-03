Israëlische regering wil kolonisten toestaan terug te keren naar Westelijke Jordaanoever

De Israëlische regering wil kolonisten toestaan terug te keren naar vier nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever die bijna twee decennia geleden zijn ontruimd. Het parlement in Jeruzalem stemde in de nacht van maandag op dinsdag voor een eerste lezing van een wetswijziging.

Bijna twintig jaar geleden werden Joodse nederzettingen in Homesh, Ganim, Kadim en Sanur in het noorden van de Westelijke Jordaanoever ontruimd, maar kolonisten keerden er meerdere malen op eigen houtje terug. Telkens werden ze gedwongen opnieuw te vertrekken. Van de 120 parlementsleden stemden er 40 voor de wetswijziging, 17 stemden tegen en de rest onthield zich of was niet aanwezig.

Escalatie van conflict

De wetswijziging wordt nog een keer onder de loep genomen door een parlementaire commissie en keert dan terug naar de Knesset waar de coalitie van premier Benjamin Netanyahu een meerderheid heeft. Na het besluit waarschuwde het Palestijnse ministerie van Binnenlandse Zaken voor een “escalatie van het conflict”. Het riep de internationale gemeenschap op om in te grijpen.

Merav Michaeli, parlementslid van de Israëlische Arbeiderspartij die in de oppositie zit, zei in een reactie dat het besluit “gekke kolonisten toestaat te doen wat ze willen”. Israëli veroverde in de oorlog van 1967 onder meer Arabisch Oost-Jeruzalem en de Westelijke Jordaanoever. Veel bezette gebieden zijn geannexeerd, met name Oost-Jeruzalem, en andere delen worden gekoloniseerd door radicale Joden.

Het is het grootste probleem bij een vredesregeling die de Verenigde Naties en de Palestijnen al zo lang willen bereiken, de vestiging van een Palestijnse staat naast Israël met Oost-Jeruzalem als hoofdstad. Netanyahu zet de kolonisatiepolitiek voort met zijn nieuwe rechtse regeringscoalitie.