‘Israël stemt in met wapenstilstand in Gazastrook’

Israël stemt in met een bestand om de wapens in de Gazastrook te laten rusten. Het bestand is voorgesteld door Egyptische bemiddelaars. Dat meldt een veiligheidsbron. Het is nu nog wachten op een Palestijnse reactie.

‘Aan Israëlische kant heeft men de wapenstilstand aanvaard’, zei een Egyptische ambtenaar, zonder details te geven over het tijdschema voor de wapenstilstand. Eerder werd door een woordvoerder van het Israëlische leger nog ontkend dat er met Egypte onderhandeld werd over een mogelijke staakt-het-vuren.

Zaterdag meldde het Israëlische leger nog dat de Israëlische strijdkrachten de kopstukken van de Palestijnse militante groepering Islamitische Jihad (PIJ) hadden ‘geneutraliseerd’ bij de luchtaanvallen van de voorbije twee dagen op de Palestijnse Gazastrook. De PIJ bevestigde daarop dat Khaled Mansour om het leven is gekomen. Hij had de leiding in het zuidelijke gedeelte van de Gazastrook.

Sinds deze week laait het conflict tussen Israël en de Palestijnen opnieuw op. In de Gazastrook vielen de voorbije dagen al 31 doden, onder wie zes kinderen.

Het gaat om de ernstigste escallatie van het geweld tussen Israël en de gewapende groepen in Gaza sinds mei 2021, toen in elf dagen tijd 260 doden vielen langs Palestijnse kant en 14 Israëli’s het leven lieten.

De VN-Veiligheidsraad komt maandag achter gesloten deuren bijeen over het conflict op de Gazastrook. De vergadering komt er op vraag van de Verenigde Arabische Emiraten, Ierland, Frankrijk, Noorwegen en China.