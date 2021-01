Israëlisch minister van Volksgezondheid Yuli-Yoel Edelstein maakte vrijdag bekend dat 950.000 mensen een eerste dosis van het Pfizer-vaccin hebben gehad.

Israël heeft bijna een miljoen mensen ingeënt tegen het coronavirus. Het gaat om meer dan 10 procent van de bevolking.

Israël zou donderdag ruim 153.000 mensen hebben ingeënt. Meer dan 40 procent van de 60-plussers heeft al een eerste prik gehad. Er volgt later nog een tweede inenting met het Pfizer-vaccin. De Israëlische vaccinatiecampagne, die minder dan twee weken geleden begon, trekt internationaal de aandacht.

De Duitse krant Bild schreef onlangs over een inentingsrecord. 'Waarom Israël veel sneller vaccineert dan wij', luidde de kop boven het bericht. In sommige Europese landen klinkt ondertussen juist kritiek omdat het vaccineren te traag op gang zou komen.

