Oppositiepartij N-VA wil dat minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) een gedetailleerd overzicht geeft van de levering van covid-19-vaccins, net als zijn Nederlandse tegenhanger. De minister wil echter wachten op de goedkeuring van de vaccins.

'Kamerbrief over de uitwerking vaccinatiestrategie covid-19.' In een brief van vijftien pagina's lang geeft de Nederlandse minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge uitleg over de vaccinatiestrategie bij onze noorderburen. De brief dateert van afgelopen maandag en is gericht aan de Tweede Kamer, het Nederlandse parlement.

In het schrijven staat een tabel die gedetailleerd weergeeft hoeveel vaccins het land verwacht. De cijfers staan gerangschikt per producent. Zo blijkt dat Nederland in december 175.000 vaccins verwacht van Pfizer-BioNTech. In de eerste drie maanden van 2021 verwacht het in totaal 7,8 miljoen vaccins, ook van AstraZeneca, CureVac en Moderna. De tabel deed een belletje rinkelen bij de N-VA. De grootste oppositiepartij vraagt al langer meer transparantie aan de regering-De Croo. Een incident in de Kamer leidde vorige week nog tot de publicatie van de prijzen van de covid-19-vaccins door staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open VLD). De tweet werd snel verwijderd, maar de geheime informatie lag wel op straat.N-VA-Kamerlid Kathleen Depoorter zwaait nu met de Nederlandse documenten richting minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A). 'De vaccinatiecampagne kan een uitweg bieden, maar de overheid moet er dan wel voor zorgen dat het vertrouwen van de burgers intact blijft', zegt ze. 'Door halve communicatie en het spelen met al dan niet geheime informatie zal de federale regering dat vertrouwen moeilijk winnen.'Minister Vandenbroucke is echter niet geneigd om zijn Nederlandse evenknie te volgen. Zijn kabinet wijst erop dat het om een leveringsschema gaat van vaccins die nog niet eens zijn goedgekeurd door de bevoegde Europese instanties. Tot nu toe heeft het Europese Geneesmiddelenagentschap EMA enkel aanbevolen om het vaccin van Pfizer en BioNTech een voorwaardelijke markttoelating te geven. 'Het is een beetje risicovol om nu al cijfers van leveringen te publiceren van vaccins die nog geen markttoelating hebben', klinkt het. Vanaf het moment dat de goedkeuring er komt, zal de regering 'in alle transparantie' communiceren.Volgens het kabinet is de timing van de levering bovendien onderhevig aan tal van factoren. Van de grondstoffen voor de productie tot het transport. Daarnaast tasten de regeringen in het duister over de datum waarop Europa de vaccins goedkeurt. Het geneesmiddelenagentschap (FAGG) beschrijft de Nederlandse tabel dan ook als 'theoretisch'. N-VA vraagt zich eveneens af waarom de Nederlanders al 175.000 Pfizer-vaccins krijgen geleverd in december en België het moet doen met een symbolische levering van 'maar' 10.000 stuks. Het FAGG zegt echter dat ons land in de eerste leveringsgolf van begin januari 300.000 vaccins krijgt. Die 10.000 eerste vaccins maken deel uit van een zogenaamde symbolische levering van de producent. Hoe dan ook trekt de echte vaccinatiecampagne zich op gang tegen 5 januari. Dat benadrukten alle gezondheidsministers gisteren nog. De eerste vaccinatieronde in december in drie woonzorgcentra in Puurs, Sint-Pieters-Woluwe en Bergen én op nog een onbekende plek in de 'regio rond het UZ Leuven', zijn officieel piloottesten. Het is de Europese Commissie die in naam van de lidstaten onderhandelt met de producenten. De aangekochte vaccins worden verdeeld over de lidstaten op basis van het inwonersaantal. België heeft al uitzicht op 22,4 miljoen vaccins. Tegen eind februari wil ons land 700.000 mensen hebben gevaccineerd.