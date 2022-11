Israël naar de stembus voor vijfde verkiezingen op minder dan vier jaar tijd

Na aftredend premier Yair Lapid heeft ook diens grote uitdager Benjamin Netanyahu dinsdag zijn stem uitgebracht voor de parlementsverkiezingen in Israël.

“Het is een plicht en een grote eer om te kunnen stemmen (…) ik hoop dat we deze dag zullen afsluiten met een grote glimlach”, zo verklaarde Netanyahu, die in Jeruzalem zijn stem uitbracht in wat intussen de vijfde parlementsverkiezingen in minder dan vier jaar tijd zijn.

Netanyahu was al vijf keer premier. Alle ogen zijn gericht op een mogelijke comeback van ‘Bibi’. Hij moet hopen op een goede prestatie van zijn eigen partij Likoed, de ultraorthodoxe partijen en de uiterst rechtse Religieus Zionisme Partij om een rechtse meerderheid te vormen.

Het rechtse blok staat tegenover een blok onder leiding van Yair Lapid van de centrumpartij Yesh Atid. Hij was één van de architecten van de bonte coalitie die in juni vorig jaar op de been werd gebracht om Netanyahu van de macht te houden, maar die regering hield het slechts een jaar vol.

“Ga vandaag stemmen voor de toekomst van onze kinderen, voor de toekomst van ons land”, zei hij.

Net voor hij zijn stem uitbracht, had Lapid het graf van zijn vader bezocht. “Mijn vader heeft me zijn hele leven gezegd: ‘Hou in herinnering dat het grootste mirakel dat ons ooit is overkomen, is dat de Joden hun eigen land hebben’. Ik heb hem deze ochtend beloofd dat we hard zullen blijven werken om de toekomst van dat mirakel te verzekeren”, aldus Lapid.

Peilingen

Volgens peilingen is het een dubbeltje op zijn kant voor de voormalige president Benjamin Netanyahu. Ze voorspellen dat zijn rechtse Likoed-partij ofwel een nipte overwinning zal behalen ofwel op een kleine afstand van de meerderheid blijft steken.

De stemkantoren openden om 7 uur lokale tijd (6 uur Belgische tijd) en sluiten de deuren om 22 uur lokale tijd (21 uur in België). Ongeveer 6,8 miljoen stemgerechtigden zijn opgeroepen om de 120 parlementsleden van de Knesset te kiezen.