Israël heeft zondag de bouw goedgekeurd van 780 nieuwe woningen in Israëlische nederzettingen op de bezette Westelijke Jordaanoever.

Premier Benjamin Netanyahu liet, in de aanloop naar de parlementsverkiezingen van 23 maart, in een mededeling weten dat hij bevolen heeft om voort te maken met de bouw van het 800-tal woningen.

Volgens Peace Now, een Israëlische organisatie die ijvert voor een tweestatenoplossing en de nederzettingen beschouwt als een groot obstakel voor een vredesakkoord tussen Israël en de Palestijnen, plaatst Netanyahu 'eens te meer persoonlijke belangen boven die van de staat'.

De nederzettingen in Palestijns gebied zijn volgens het internationaal recht illegaal. Intussen wonen al meer dan 450.000 Israeli's in die nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever. In het gebied wonen 2,8 miljoen Palestijnen.

