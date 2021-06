Israël gaat een miljoen doses van het vaccin van Pfizer/Biontech tegen het coronavirus aan de Palestijnse Autoriteit op de Westelijke Jordaanoever bezorgen, anders zullen ze binnenkort vervallen.

De Joodse staat heeft het akkoord tussen de twee partijen hierover vrijdag bekendgemaakt.

'Israël heeft een akkoord met de Palestijnse Autoriteit ondertekend en zal ongeveer een miljoen doses van het Pfizer-vaccin leveren die op het punt staan te vervallen. In ruil krijgt het de doses die het bedrijf Pfizer naar de Palestijnse Autoriteit zou sturen', aldus het bureau van de Israëlische premier en de ministers van Defensie en Gezondheid in een gezamenlijke mededeling.

Israël krijgt een miljoen doses van Pfizer die in de herfst naar de Palestijnse Autoriteit verscheept zouden worden. De regering geeft de doses aan de Palestijnse Autoriteit omdat ze naar eigen zeggen momenteel voldoende voorraad heeft.

Volgens het Israëlische ministerie van Gezondheid zijn bijna 5,5 miljoen van de 9 miljoen inwoners van Israël één keer ingeënt en hebben ongeveer 5,1 miljoen mensen ook de tweede dosis gekregen die nodig is voor een volledige bescherming.

Op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook hebben slechts 440.000 van de 5 miljoen inwoners een eerste vaccinatie gekregen en 261.000 ook een tweede, volgens het ministerie van Gezondheid in Ramallah.

Gazastrook

De Palestijnse Autoriteit bestuurt de Westelijke Jordaanoever, terwijl Hamas de plak zwaait op de Gazastrook.

Daar laaide het geweld tussen Hamas en Israël deze week opnieuw op, met Israëlische luchtaanvallen als reactie op aanvallen met brandballonnen uit Gaza. Die waren op hun beurt naar aanleiding van de aankondiging van een omstreden vlaggenmars van Israëlische nationalisten door Jeruzalem, die dinsdag onder meer door de islamitische wijken in de Oude Stad van Jeruzalem trok.

