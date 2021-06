De Israëlische luchtmacht heeft donderdag in de Gazastrook nieuwe aanvallen uitgevoerd op doelen van de islamistische beweging Hamas. Dat hebben het leger en ooggetuigen meegedeeld.

Het Israëlische leger zegt dat de bombardementen een vergelding waren voor de Palestijnse aanvallen met brandballonnen, die donderdag hadden plaatsgevonden. Door die Palestijnse actie was op zeker acht plaatsen in het zuiden van Israël brand uitgebroken. Volgens het leger werden bij de luchtaanvallen een militaire site van Hamas en een raketlanceerbasis onder vuur genomen.

Het is al de tweede keer deze week dat de Israëlische luchtmacht aanvallen op de Gazastrook uitvoert.

