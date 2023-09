Israël: 150 gewonden na rellen met Eritrese migranten

In de Israëlische kuststad Tel Aviv hebben zaterdag honderden Eritrese migranten tegen hun regering geprotesteerd voor de Eritrese ambassade, voordat Israëlische ordehandhavers zijn tussengekomen. Bij de botsingen tussen de Eritrese migranten en de Israëlische politie zijn minstens 150 mensen gewond geraakt.

Minstens achttien demonstranten zijn zwaargewond geraakt, melden hulpverleners aan de krant Haaretz. De demonstranten braken door politiebarrières en sloegen ruiten van wagens en winkels in. De ordehandhavers zetten flitsgranaten en wapenstokken in tegen de manifestanten. Ze losten ook schoten, omdat ze naar eigen zeggen vreesden voor hun eigen veiligheid. Volgens de politie zijn minstens 27 ordehandhavers gewond geraakt. 39 demonstranten zijn gearresteerd. Tegen het einde van de namiddag zijn de gemoederen gekalmeerd.

Volgens lokale media zou zaterdagmiddag een evenement doorgaan in de Eritrese ambassade. De demonstranten zouden de politie hebben gevraagd het evenement te annuleren en zouden gedreigd hebben met geweld indien dat niet gebeurde. Tegenstanders van de Eritrese regering zouden de ambassadehal binnengedrongen zijn waar het evenement zou doorgaan. Er zouden ook confrontaties geweest zijn tussen tegenstanders van de Eritrese regering en aanhangers van de Eritrese president Isaias Afwerki. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu gaf de politie de opdracht de orde te herstellen.

Sinds Eritrea in 1991 onafhankelijk werd, regeert president Afwerki in een dictatuur met één partij. Veel Eritreeërs vluchtten naar het buitenland. Volgens lokale media verblijven in Israël ongeveer 18.000 Eritrese migranten. In de asielprocedure maakt Israël geen onderscheid tussen voor- en tegenstanders van de Eritrese regering. Asielaanvragen van Eritrese migranten worden alleen in uitzonderlijke gevallen goedgekeurd, maar de migranten worden niet naar Eritrea teruggestuurd.