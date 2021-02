De gesprekken tussen Rafael Grossi, de topman van het Internationaal Atoomenergieagentschap IAEA, en Iraanse toplui over het Iraanse kernprogramma, is vruchtbaar verlopen. Dat melden de Iraanse autoriteiten.

'De gesprekken verliepen in wederzijds respect', zo tweette Kazem Gharibabadi, de Iraanse ambassadeur bij de IAEA. Grossi is zaterdag in Teheran aangekomen voor een mogelijk cruciaal overleg over de inspecties in de nucleaire installaties in Iran. De spanning tussen de westerse grootmachten en Iran over de nucleaire deal zijn de voorbije dagen fors opgelopen. Grossi zal zondag ook gesprekken voeren met Ali-Akbar Salehi, het hoofd van de Iraanse atoomenergieorganisatie, en minister van Buitenlandse Zaken Mohammad Javad Zarif.

Mogelijk vindt er ook een ontmoeting plaats met president Hassan Rohani. De toon in de nucleaire discussies is verhard, sinds Teheran deze week had aangekondigd dat de IAEA-inspecteurs vanaf volgende week dinsdag niet langer onbeperkt toegang zouden krijgen tot de nucleaire installaties in Iran.

