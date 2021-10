Iran heeft een nieuwe drempel overschreden door de voorraad van 20 procent verrijkt uranium te verhogen tot meer dan 120 kilogram. Dat heeft Mohammad Eslami, hoofd van de Iraanse Organisatie voor Atoomenergie zaterdagavond bekendgemaakt.

Volgens schattingen van eind augustus bracht Teheran zijn voorraad van uranium dat tot 60 procent is verrijkt, tot 10 kilogram, terwijl er in mei nog sprake was van 2,4 kilogram. De stock van het tot 20 procent verrijkte uranium ging van 62,8 naar 84,3 kilogram. Voor een kernwapen wordt doorgaans verrijkt uranium van meer dan 90 procent gebruikt.

Het nucleair akkoord uit 2015 - afgesloten tussen Iran, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Rusland en China - bepaalt dat Teheran uranium niet hoger mag verrijken dan 3,67 procent, voldoende voor kernenergie. Iran stopte sinds 2019 echter geleidelijk met het naleven van de deal, nadat toenmalig Amerikaans president Donald Trump de Verenigde Staten in 2018 eenzijdig terugtrok en Iran weer sancties oplegde.

