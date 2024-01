Iran verdedigt aanvallen in Pakistan: ‘Gericht tegen terreurgroep’

De raket- en droneaanvallen die Iran dinsdag uitvoerde op doelwitten in Pakistan, waren gericht tegen een Iraanse terroristische groepering. Dat verklaarde de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Hossein Amir-Abdollahian, woensdag vanop het Wereld Economisch Forum (WEF) in het Zwitserse Davos.

Iran voerde dinsdag raket- en droneaanvallen uit op doelwitten in buurland Pakistan. Volgens het Iraanse persbureau Tasnim waren de aanvallen gericht tegen de jihadistische groep Jaish al-Adl (‘leger van de rechtvaardigheid’ in het Arabisch). Volgens het Pakistaanse ministerie van Buitenlandse Zaken kwamen bij de aanval twee kinderen om het leven en raakten drie anderen gewond.

Pakistan zei woensdag dat de aanvallen ‘ernstige gevolgen’ kunnen hebben en ’totaal onacceptabel’ zijn.

Hossein Amir-Abdollahian bevestigde woensdag in Davos dat de aanvallen gericht waren tegen Iraanse terroristen op Pakistaans grondgebied. ‘Geen enkele burger uit het bevriende en broederlijke Pakistan werd daarbij het doelwit. De groep Jaish al-Adl, een Iraanse terroristische groepering, was het doelwit’, aldus de Iraanse minister. Volgens Teheran heeft de groepering onderdak gevonden in de Pakistaanse provincie Beloetsjistan, aan de grens met Iran. ‘Hij voerde talrijke operaties uit in Iran, meer bepaald tegen het politiebureau van Rask. We hebben dit meerder keren besproken met Pakistaanse autoriteiten. We respecteren de soevereiniteit en territoriale integriteit van Pakistan, maar we aanvaarden niet dat onze nationale veiligheid in gevaar komt’, aldus de Iraanse minister.