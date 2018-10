Iran ontkent plannen voor een aanslag in Denemarken

De beschuldiging is eerder opnieuw een complot met het doel de betrekkingen van Iran met de Europese Unie te ondermijnen, verklaarde de woordvoerder van Buitenlandse Zaken, Bahram Ghassemi, dinsdag in een korte mededeling aan de pers in Teheran.

Het hoofd van de PET had eerder op de dag gezegd dat Iran een aanslag had gepland in Denemarken. Daarom werden eind september de bruggen tijdelijk gesloten en de veerbootdiensten naar de buurlanden Duitsland en Zweden opgeschort, Finn Borch Andersen.

Doel van de geplande aanslag zou een groep in Denemarken wonende Iraniërs zijn, die zich inzetten voor de onafhankelijkheid van de Iraanse regio rond de stad Ahwa.