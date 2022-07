Iran en Rusland gaan meer samenwerken in gas- en oliesector

Iran en Rusland hebben afgesproken dat ze meer gaan samenwerken in de gas- en oliesector. Dat heeft de Russische president Vladimir Poetin dinsdagavond gezegd op de drielandentop in de Iraanse hoofdstad Teheran.

Iran en Rusland zijn ervan overtuigd dat een samenwerking op lange termijn gunstig is voor beide landen. Moskou en Teheran bereikten dinsdag op de top akkoorden in onder meer de olie- en gassector. Naast Rusland en Iran neemt ook Turkije deel aan de top. Poetin en zijn Turkse ambtgenoot Recep Erdogan reisden naar Teheran voor besprekingen met hun Iraanse tegenhanger Ebrahim Raisi, onder meer over het conflict in Syrië, maar ook om te praten over de oorlog in Oekraïne.