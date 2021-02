Iran dreigt ermee om aanzienlijke beperkingen op te leggen aan het nucleair agentschap van de VN, IAEA, als er tegen het einde van de maand geen doorbraak is in de onderhandelingen met de Verenigde Staten.

Dat zei de woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken, Said Chatibsadeh.

'Als tegen eind februari de nucleaire overeenkomst niet wordt uitgevoerd in overeenstemming met het verdrag, zijn wij verplicht om de uitvoering van het aanvullend protocol van de IAEA op te schorten', aldus Chatibsadeh.

Overeenkomst

De onbeperkte toegang van VN-inspecteurs tot de nucleaire installaties van Iran maakt deel uit van het Verdrag van Wenen van 2015. Het verdrag werd gesloten om Iran ervan te weerhouden een kernbom te bouwen, maar het land wel de kans te geven om kernenergie voor burgerdoeleinden te gebruiken.

Na de terugtrekking van de VS uit het verdrag in 2018, negeert Iran steeds meer afspraken die daarin zijn vastgelegd. Het land heeft een hoger uraniumverrijkingsprogramma opgestart, is begonnen met de productie van uraniummetaal, werkt met snellere centrifuges en slaat veel meer uranium op dan toegestaan onder de nucleaire overeenkomst.

Sancties

Het hoofd van de Iraanse inlichtingendienst, Mahmoud Alavi, zorgde onlangs voor verwarring tijdens een televisie-interview. Hij zinspeelde op het feit dat de bouw van een atoombom zou kunnen beginnen, indien de 'verlammende' Amerikaanse sancties niet onmiddellijk zouden worden opgeheven.

Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken wees dit maandag van de hand.

Onderhandelingen

De Iraanse president Hassan Rohani blijft hopen op een koerswijziging van de VS onder president Joe Biden. De VS legde Iran zware sancties op die leidden tot de ergste economische crisis in de geschiedenis van Iran.

Rohani zegt wel dat de VS - en niet Iran - daarvoor de eerste stap moet zetten en terugkeren naar de onderhandelingstafel.

