Iraanse twintigers veroordeeld tot 10 jaar cel voor dansfilmpje

Een koppel Iraanse twintigers is veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien jaar nadat ze een video van zichzelf hadden gepost op sociale media waarbij ze samen dansen op straat.

De video toont Astiazh Haqiqi (21) – zonder hoofddoek – al dansend met haar verloofde Amir Mohammad Ahmadi (22) tegen de achtergrond van de Azadi (vrijheids) toren in Teheran, Iran. Zo meldt de BBC. Volgens de Iraanse wet moeten vrouwen in het openbaar een hoofddoek dragen, en mag er ook niet in het openbaar gedanst worden. Volgens de BBC kwam de arrestatie van het koppel er nadat ze de video op hun Instagram-accounts hadden geplaatst. Samen hebben Haqiqi en Ahmadi een volgersaantal van bijna twee miljoen.



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Sinds de uitbraak van de burgerprotesten in Iran in September 2022, treedt de zedenpolitie hard op tegen mensen die betrokken zijn bij de protesten. Hoewel het koppel in de video niet verwijst naar de protesten, nam het Iraanse regime de video op als een provocatie aan hun adres.

Haqiqi en Ahmadi zijn beiden veroordeeld tot een celstraf van tien jaar voor het promoten van corruptie, prostitutie en propaganda. Daarnaast mogen ze ook twee jaar geen sociale media gebruiken en mogen ze het land niet verlaten.