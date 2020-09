De Iraanse president Hassan Rowhani heeft zware kritiek gegeven op Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten omdat die landen de betrekkingen met Israël hebben genormaliseerd.

'Waar is jullie Arabische eergevoel? Waar zijn jullie bezorgdheden om de Israëlische misdaden in de Palestijnse Gebieden? Waar is jullie medeleven voor de Palestijnse broeders? ', zei hij in een verklaring woensdag. Hij brandmerkte deze landen als 'slaven van de VS' en een bedreiging voor de hele regio. De commentaren volgen op het instellen van diplomatieke betrekkingen van de twee Arabische landen met het Israël van premier Benjamin Netanyahu dinsdag.

Het akkoord tussen de landen werd ondertekend in het bijzijn van de Amerikaanse president Donald Trump in het Witte Huis in Washington. Er zijn nu, na Egypte en Jordanië, vier Arabische landen die diplomatieke betrekkingen onderhouden met Israël. Het akkoord houdt in dat Israël zijn plannen opbergt om nog meer gebieden te annexeren op de Westelijke Jordaanoever, gebieden die geclaimd worden door de Palestijnen.

