Iraanse politie clasht met studenten aan universiteit in Teheran, 133 mensen gedood sinds uitbreken protesten volgens ngo

Iraanse veiligheidstroepen zijn in confrontatie gegaan met studenten aan de Sharif Universiteit in Teheran op zondag. In de stad Zahedan zouden vrijdag nog 41 mensen gedood zijn. Volgens Iran Human Rights NGO, een mensenrechtenorganisatie van Iranezen in ballingschap, die opereert vanuit Oslo, zouden in het totaal ondertussen minstens 133 mensen gedood zijn sinds het uitbreken van de protesten 15 dagen geleden over de dood van de 22-jarige Mahsa Amini. Duitsland riep vrijdag al op tot EU-sancties.

Op video’s die op 2 oktober op sociale media werden geplaatst, is te zien hoe de Sharif Universiteit, een broeinest van dissidenten, werd omsingeld door tientallen oproerpolitieagenten, bericht Radio Farda, de Perzischtalige zusterorganisatie van Radio Free Europe (RFI).

Een video toont hoe veiligheidstroepen traangas afvuren om de studenten van de campus te verdrijven en in de verte is het geluid te horen van wat waarschijnlijk geweerschoten zijn.

Nombre massif de forces oppressives devant l’Université Sharif à Téhéran. Des rapports faisant état de blocage des étudiants à l’intérieur, de ne pas les laisser sortir, ils leur ont tiré dessus et en ont arrêté beaucoup.#دانشگاه_شریف#مهسا_امینی

pic.twitter.com/pSF67MLN0d — baronessedulac (@baronessedulac) October 2, 2022



Andere video’s onder #sharifuniversity tonen hoe veiligheidstroepen tientallen studenten achtervolgden die vastzaten in de ondergrondse parkeergarage van de universiteit. Of dus letterlijk een autoraam beschieten van wat lijkt op het filmen van de veiligheidstroepen. Volgens het verslag werden tientallen studenten gearresteerd.

تا انتها ببینید.

تا انتها ببینید.

ببینید نخبه‌ترین فرزندان ایران را در دانشگاه شریف، چگونه می‌دزدند؟#دانشگاه_شریف#مهسا_امینی pic.twitter.com/iDvRPK0ZUc — Alihossein Ghazizadeh (@Alighazizade) October 2, 2022



Iraanse staatsmedia beschrijven ‘meldingen van schermutselingen’ op de universiteit en zeiden dat de minister van Wetenschap van het land de campus bezocht om de situatie te controleren.

Studenten betoogden op 2 oktober op tal van universiteiten. In verschillende steden, zoals Teheran, Yazd, Kermanshah, Sanandaj, Shiraz en Mashhad werden demonstraties gehouden, waarbij de deelnemers ‘onafhankelijkheid, vrijheid, dood aan [Opperste Leider Ayatollah Ali] Khamenei’ scandeerden, zo bleek uit eerdere berichten op sociale media.

Zahedan

Sistan en Beloetsjistan, aan de Pakistaanse grens, is de thuisbasis van de Beloetsji-minderheid, waarvan de meeste leden de soennitische islam aanhangen. Na het vrijdaggebed verzamelden betogers in Zahedan om te protesteren tegen de verkrachting van een 15-jarig meisje door een politiechef. De betoging zou bloedig onderdrukt zijn door de veiligheidsdiensten volgens IHRNGO. Verschillende Skandinavische media hebben het bericht gedeeld waaronder de Zweedse kwaliteitskrant Svenska Dagbladet.

De lokale ngo Baluch Activists Campaign (BAC) publiceerde de namen van de 41 betogers die vermoedelijk gedood werden, aldus nog IHRNGO. Officiële bronnen bevestigen zondag slechts 19 doden en 20 gewonden.

Wat er precies is gebeurd in Zahedan is echter onduidelijk – volgens de Iraanse staatsmedia is het plaatselijke politiebureau aangevallen door gewapende separatisten. Vijf leden van de militaire Revolutionaire Garde zouden zijn gedood. De media van de oppositie melden daarentegen dat het de veiligheidstroepen waren die dodelijk geweld gebruikten tegen demonstranten, zoals ze ook elders in Iran hebben gedaan.

‘Het doden van betogers in Iran, in het bijzonder in Zahedan, komt neer op misdaden tegen de menselijkheid. De internationale gemeenschap heeft de plicht om deze misdaad te onderzoeken en te voorkomen dat de Islamitische Republiek nog meer misdaden pleegt’, zegt Mahmood Amiry-Moghaddam, directeur van IHRNGO.

De Duitse minister van buitenlandse zaken Annalena Baerbock had einde vorige week al tot EU-sancties tegen het regime opgeroepen tegen hen ‘die vrouwen in de naam van de godsdienst doodslaan en betogers doodschieten.’

Und im Kreis der #EU tue ich alles dafür, #Sanktionen gegen diejenigen in #Iran auf den Weg zu bringen, die Frauen im Namen der Religion zu Tode prügeln und Demonstrierende erschiessen. 3/3 — Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) September 29, 2022



IHRNGO stelt ook dat in de rest van het land ook al 92 mensen door de veiligheidsdiensten van de Islamitische Republiek gedood zijn, wat het totaalaantal op 133 dodelijke slachtoffers brengt. De internetonderbrekingen en blokkeringen van Whatsapp en Instagram bemoeilijken echter het schatten van het dodental.

De protesten begonnen op 16 september, de dag waarop Amini overleed, nadat ze drie dagen eerder in Teheran was opgepakt door de zedenpolitie. Amini was met haar familie uit Saqqez in Koerdistan naar de Iraanse hoofdstad gereisd om familie te bezoeken. Ze zou de kledingvoorschriften in het streng-islamitische land hebben overtreden. De protesten, vaak aangevoerd door vrouwen, verspreidden zich vervolgens naar verschillende delen van Iran. In de hele wereld worden betogingen georganiseerd uit solidariteit met de Iraanse vrouwen. Zatedag vonden er in meer dan 150 steden manifestaties plaats