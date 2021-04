De Iraanse nucleaire site Natanz, waar Teheran uranium verrijkt, is getroffen door een 'kleine ontploffing'. Dat heeft de woordvoerder van de Iraanse organisatie voor atoomenergie, Behrouz Kamalvandi, maandag gezegd. Teheran beschuldigt Israël ervan achter een sabotage van die fabriek te zitten.

'Het ongeval deed zich voor in het centrum voor elektriciteitsdistributie', aldus Kamalvandi in een video die het Iraanse persbureau Tasnim publiceerde. 'Er was een kleine ontploffing, maar daarbij raakte gelukkig niemand gewond. De beschadigde afdelingen zullen snel hersteld kunnen worden.'

Buitenlandse bronnen toonden zich minder optimistisch. De New York Times schrijft, op basis van twee hooggeplaatste bronnen bij de Amerikaanse veiligheidsdiensten, dat het Iraanse atoomprogramma door deze sabotage maanden vertraging oploopt. Volgens die Amerikaanse bronnen zit de Israëlische geheime dienst achter deze aanval.

In een eerdere reactie liet het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken al weten dat er wraak zal volgen voor deze aanval. Vanuit Israël kwam er nog geen reactie. (Belga)

