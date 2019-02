Interview tussen Nederlandse en Amerikaanse journalisten loopt helemaal uit de hand

Nadat Bregman op het Wereld Economisch Forum had benadrukt dat de 'superrijken' veel meer belastingen moeten betalen, werd hij door Carlson uitgenodigd om op de conservatieve Amerikaanse televisiezender Fox News toelichting te komen geven.

Maar als snel vlogen beide heren elkaar vanop afstand in de haren, nadat Bregman Carlson en - bij uitbreiding - de hele televisiezender een veeg uit de pan gaf. De Nederlander vond dat Carlson en Fox zich door 'supperrijken' laten betalen en daarom met geen woord reppen over belastingen en gelijkheid. 'Alle televisieankers op jouw zender zijn miljonairs die zich laten betalen door miljardairs. Geen wonder dat jullie het onderwerp niet aansnijden', zei Bregman stellig.

Dat kon Carlson maar moeilijk op prijs stellen. 'Why don't you go f*ck yourself', reageerde de presentator als een wesp gestoken. 'Je bent een herzenloze debiel. Ik tracht je een platform te geven, maar je bent simpelweg te lastig', zei Carlson. Bregman reageerde op zijn beurt laconiek. 'Je kan de kritiek maar moeilijk verdragen hé?', merkte de Nederlander op.