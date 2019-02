Davos-rebel Rutger Bregman over de rijkentaks: 'Je moet renteniers regelmatig over de knie leggen'

Met zijn pleidooi voor 'taxes, taxes, taxes' op het World Economic Forum (WEF) in Davos gaf de jonge intellectueel Rutger Bregman de elite een schop onder de kont. Een schop die bovendien viraal ging, en ondertussen al miljoenen keren is gedeeld. 'Wij zijn niet zo machteloos als we denken.'