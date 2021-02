In Yangon, de belangrijkste stad van Myanmar, zijn zondag opnieuw tienduizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen de staatsgreep en de vrijlating van verkozen regeringsleider Aung San Suu Kyi te eisen.

De pogingen van het leger om de protesten in de kiem te smoren door het internet en telefoonverkeer te verstoren en de sociale media te blokkeren, lijken dus geen effect te hebben.

Veel betogers toonden afbeeldingen van Aung San Suu Kyi en waren getooid in rood, de kleur van haar partij. Dat meldt BBC World News.

Staatsgreep

Aung San Suu Kyi zelf is niet meer gezien sinds de staatsgreep van afgelopen maandag. Het leger in Myanmar veroverde maandag de controle over het land en riep de noodtoestand uit voor een jaar.

Aung San Suu Kyi, de democratisch verkozen leider, en tientallen andere politici werden in huisarrest geplaatst. Gisteren werd ook een Australische economische adviseur opgepakt. Het gaat om de eerste gekende arrestatie van een buitenlander sinds de militaire coup in het Zuidoost-Aziatische land.

