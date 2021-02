Het leger dat de macht heeft overgenomen in Myanmar heeft de toegang geblokkeerd tot de sociale media. Dat meldt een ngo. In heel het land zijn er ook onderbrekingen van het internet.

Volgens de ngo NetBlocks, die het internet surveilleert, zijn er in heel het land ondertussen onderbrekingen van het internet. Vrijdagavond werd de toegang tot socialemediasites Twitter en Instagram beperkt om tegenstanders van de coup de mond te snoeren. De hashtags #WeNeedDemocracy, #HeartheVoiceofMyanmar, #Freedomfromfear werden massaal gedeeld op de sociale media.

De Noorse groep Telenor, een van de belangrijkste telecomoperatoren in het land, heeft bevestigd dat de autoriteiten gevraagd hadden om de platformen 'tot nader order' te blokkeren. Eerder werd de toegang tot Facebook ook al beperkt.

De Myanmarezen proberen de censuur nu te omzeilen met VPN's, waarmee ze beperkingen op basis van hun geografische ligging kunnen omzeilen.

Protest

Zaterdag zijn in Rangoon, in Myanmar, ook bijna duizend mensen op straat gekomen. Het gaat om de grootste betoging sinds de staatsgreep tegen de regering van Aung San Suu Kyi eerder deze week.

De manifestanten hadden vlaggen bij zich van de Nationale Liga voor de Democratie, de partij van Aung San Suu Kyi. Ze riepen slogans als 'weg met de militaire dictatuur'.

Christine Schraner Burgener, de speciale gezant van de Verenigde Naties voor Myanmar, heeft ondertussen een eerste contact gehad met de militairen. Ze heeft benadrukt dat de VN willen dat er een einde komt aan de staatsgreep en dat de opgesloten politici worden vrijgelaten, zei VN-secretaris-generaal Antonio Guterres vrijdag.

De VN-Veiligheidsraad heeft de coup echter niet formeel veroordeeld, aangezien China en Rusland daartegen hun veto gebruikten.

