Op de VN-klimaattop van vorige maand in New York sprak voor het eerst ook een vertegenwoordiger van de inheemse bevolking. Tuntiak Katan, afgevaardigde van de Ecuadoraanse Shuar-bevolking, vertegenwoordigde er alle inheemse volkeren. Knack kon exclusief met hem praten. 'Politici moeten begrijpen dat ze nu beslissingen moeten nemen voor de toekomstige generaties.'

Tuntiak Katan wees in New York op het belang van inclusie van de inheemse volkeren aan de beleidsbeslissingen. 'Samen beschermen we 80 procent van de biodiversiteit van onze aarde. Er is geen tijd meer te verliezen: we moeten een klimaatpact opstellen voor ons eigen leven en voor onze toekomst', aldus Tuntiak Katan.

