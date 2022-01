Een week geleden kondigde Ingrid Betancourt haar voornemen aan om in mei deel te nemen aan de presidentsverkiezingen in Colombia. De Frans-Colombiaanse, die als senator zes jaar gegijzeld werd door de FARC-rebellen tot het leger haar in 2008 bevrijdde, heeft nu ook bekendgemaakt dat ze uit de centrumcoalitie stapt en kandidaat wil zijn voor haar eigen partij.

Als leider van de kleine groene milieupartij Oxígeno zou Betancourt deelnemen aan een voorverkiezing die wordt georganiseerd tussen de kandidaten van de centrumcoalitie, de Coalitie van de Hoop. De winnaar van die voorverkiezingen zou dan het politieke centrum vertegenwoordigen bij de presidentsverkiezingen van 29 mei.

Maar nu stapt de 60-jarige Betancourt dus op uit de coaltie, naar eigen zegen vanwege 'streken' binnen de alliantie. 'We zijn verplicht om de Coalitie van de Hoop te verlaten, ik zal een onafhankelijke kandidaat voor het presidentschap zijn,' zei Betancourt in een video die zaterdag op sociale netwerken werd geplaatst. Ze verzekerde de aanhangers dat ze met haar Oxygen-beweging aan de presidentiële race zou meedoen.

Kandidaten

De presidentsverkiezingen in Colombia vinden plaats op 29 mei dit jaar. Het deelnemersveld vult zich stilaan, met intussen minstens 13 kandidaten die interesse lijken te hebben in het hoogste ambt. De linkse Gustavo Petro wordt samen met Sergio Fajardo, de voormalige burgemeester van Medellín, bezien als de grootste kanshebbers voor het presidentschap. Een andere kandidaat die hoge ogen gooit is Francia Marquez, een mensenrechtenactiviste met een jarenlange staat van dienst, afkomstig uit de woelige Cauca-regio.

Als leider van de kleine groene milieupartij Oxígeno zou Betancourt deelnemen aan een voorverkiezing die wordt georganiseerd tussen de kandidaten van de centrumcoalitie, de Coalitie van de Hoop. De winnaar van die voorverkiezingen zou dan het politieke centrum vertegenwoordigen bij de presidentsverkiezingen van 29 mei. Maar nu stapt de 60-jarige Betancourt dus op uit de coaltie, naar eigen zegen vanwege 'streken' binnen de alliantie. 'We zijn verplicht om de Coalitie van de Hoop te verlaten, ik zal een onafhankelijke kandidaat voor het presidentschap zijn,' zei Betancourt in een video die zaterdag op sociale netwerken werd geplaatst. Ze verzekerde de aanhangers dat ze met haar Oxygen-beweging aan de presidentiële race zou meedoen. De presidentsverkiezingen in Colombia vinden plaats op 29 mei dit jaar. Het deelnemersveld vult zich stilaan, met intussen minstens 13 kandidaten die interesse lijken te hebben in het hoogste ambt. De linkse Gustavo Petro wordt samen met Sergio Fajardo, de voormalige burgemeester van Medellín, bezien als de grootste kanshebbers voor het presidentschap. Een andere kandidaat die hoge ogen gooit is Francia Marquez, een mensenrechtenactiviste met een jarenlange staat van dienst, afkomstig uit de woelige Cauca-regio.