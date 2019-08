De Indiase regering in New Delhi gaat de grondwettelijke autonomie van de noordelijke regio Kasjmir intrekken. Dat is maandag aangekondigd.

'Vandaag is de donkerste dag van de Indiase democratie', dat heeft de voormalige regeringsleidster van Indiaas Kasjmir, Mehbooba Mufti, getweet nadat de Indiase regering in New Delhi maandag aankondigde dat het de grondwettelijke autonomie van de noordelijke regio Kasjmir gaat intrekken. De afgelopen dagen heerst grote onrust in het Indiase deel van de politiek instabiele regio.

Regio in twee opgedeeld

De intrekking van de autonomie van de regio gebeurt met onmiddellijke ingang en gaat gepaard met een wetsvoorstel dat Indiaas Kasjmir in twee opdeelt. Wat overblijft van Jammu en Kasjmir zal niet langer een deelstaat zijn, maar de status van "territoria van de unie" krijgen.

Het wetsvoorstel moet nog worden goedgekeurd door het parlement, maar aangezien de Bharatiya Janata party (BJP) van premier Narendra Modi en zijn bondgenoten een absolute meerderheid hebben, zou dat zonder slag of stoot moeten verlopen.

'De unilaterale beslissing van de Indiase regering om artikel 370 af te schaffen is illegaal en ongrondwettelijk en maakt van India een bezettingsmacht in Jammu en Kasjmir', zegt Mehbooba Mufti op Twitter.

Onrust

Zoals heel wat andere politici staat Mehbooba sinds zondagnacht onder huisarrest, in een poging van de Indiase regering om na de aankondiging al te veel onrust te vermijden.

Artikel 370 van de grondwet geeft Indiaas Kasjmir een speciaal statuut dat het een grote autonomie geeft. De Bharatiya Janata party (BJP), die de hindoeregering leidt, had er in het verleden al enkele keren mee gedreigd de privileges van de hoofdzakelijk door moslims bewoonde regio af te nemen. 'Dit zal catastrofale gevolgen hebben voor het subcontinent. De bedoelingen van de Indiase regering zijn duidelijk: ze willen het grondgebied van Jammu en Kasjmir veroveren door de bevolking te terroriseren', zei Mehboobha nog.

De afgelopen dagen werd duizenden toeristen en bedevaarders aangeraden de regio te verlaten nadat de regering gewag gemaakt had van een terreurdreiging op de pelgrimroutes. De telefoon- en internetlijnen van en naar Kasjmir liggen plat en de scholen bleven maandag dicht. Tienduizend extra troepen zijn naar de regio gestuurd.

Gewelddadige geschiedenis

Sinds de onafhankelijkheid van het vroegere Brits-Indië en de opsplitsing in India en Pakistan in 1947 strijden de twee landen om de heerschappij over Kasjmir. Ze vochten al twee oorlogen uit over het betwiste gebied. India beheerst het centraal en het zuidelijk deel terwijl Pakistan het noordwestelijk deel bestuurt. Het noordoostelijk deel is dan weer in handen van de Chinezen.

Sinds 2003 heerst er officieel een wapenstilstand, maar toch vallen er nog af en toe doden onder veiligheidstroepen uit India en onafhankelijkheidsstrijders. In het Indiase deel is sinds het midden van de jaren tachtig een afscheidingsbeweging actief, die strijdt voor aansluiting bij Pakistan. Daarbij zijn al meer dan 44.5000 mensen omgekomen.