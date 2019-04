'In de peilingen scoort de nieuwe partij van Nigel Farage hoog genoeg om de Europese verkiezingen mee te kunnen winnen', schrijft Lia Van Bekhoven vanuit Londen.

He's back and he's bad. De wederopstanding van Nigel Farage kwam, hoe kan het ook anders, in aanloop naar pasen. De man die meer dan wie dan ook de brexit op de agenda gezet heeft, heeft een gloednieuwe politieke partij. In een paar dagen scoorde de Brexit Party ruim 20% in de polls. Hoog genoeg om de Europese parlementsverkiezingen mee te kunnen winnen.

