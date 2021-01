Het Huis van Afgevaardigden stuurt maandag de akte van beschuldiging in het afzettingsproces tegen Donald Trump naar de Senaat. Die moet dan het proces beginnen. Eerder had de Republikeinse leider Mitch McConnell om uitstel tot half februari gevraagd.

De nieuwe (Democratische) leider van de Senaat Chuck Schumer maakte dat bekend. Eerder had het Huis van Afgevaardigen de afzettingsprocedure in gang gezet. De aanklacht is 'aanzetten tot revolte'.

Volgens de reglementen moet de Senaat dan onmiddellijk, dat wil zeggen dinsdag, het afzettingsproces beginnen. Maar hoe dat precies in zijn werk zal gaan heeft Schumer nog niet gezegd. De Democraten hopen op een verdeling waarbij een deel van de dag naar het proces gaat en het andere deel naar benoemingen van kandidaten voor de regering van Joe Biden. Maar daarover wordt nog onderhandeld.

Mitch McConnell, de vorige (Republikeinse) leider van de Senaat had eerder om uitstel van het proces gevraagd zodat ex-president Trump zijn verdediging kan voorbereiden (en advocaten kan vinden die hem verdedigen), en kan beslissen of hij zelf zijn proces zal bijwonen en eventueel tussenkomen.

Daar gaan de Democraten dus niet op in. Ze kunnen eventueel wel de regels veranderen, zodat het proces later dan dinsdag kan beginnen.

McConnell reageert afwijzend op de aankondiging van Schumer: 'De impeachmentprocedure in het Huis van Afgevaardigden is sneller en minimalistischer geweest dan ooit. De volgende stap mag dan ook niet een inadequaat proces in de Senaat zijn', zei hij. 'We hebben nood aan een volledig en evenwichtig proces, waarin de voormalige president zich kan verdedigen en de Senaat alle feitelijke, legale en constitutionele vragen in ogenschouw kan nemen'.

McConnell liet de voorbije dagen in het midden of hij voor dan wel tegen afzetting zal stemmen, wat de indruk wekt dat hij 'zijn' senatoren vrij zal laten bij de stemming.

Bestorming

Hoe lang de rechtszaak zal duren is niet duidelijk. Het vorige afzettingsproces tegen Trump duurde 3 weken.

Voor een veroordeling zijn twee derde van de stemmen nodig, wat bij voltallige aanwezigheid betekent dat 17 Republikeinse senatoren zich voor afzetting moeten uitspreken, naast de 50 Democraten.

Donald Trump wordt de eerste president tegen wie twee keer een afzettingsprocedure loopt en de eerste die na zijn aftreden dat proces doormaakt. Gevolg van afzetting is onder meer dat hij geen kandidaat meer kan zijn voor een politiek ambt, met name voor president.

Deze afzettingsprocedure volgt op de bestorming van het Capitool op 6 januari. De bestorming volgde op een opzwepende toespraak van Trump, waarin hij onder meer opriep om te vechten voor het land.

Er wordt onder meer onderzocht of hij voor die toespraak inlichtingen had over de plannen van extreemrechtse groepen om het Capitool te bestormen.

