Het Amerikaans Huis van Afgevaardigden heeft woensdag een impeachment van de Republikeinse president Donald Trump gestemd.

Trump is beschuldigd van 'aanzetten tot opstand'. Hij is de eerste president uit de Amerikaanse geschiedenis die twee keer een impeachment oploopt.

Tien Republikeinen stemden ook voor afzetting.

Het vervolg op de stemming in het Huis is de rechtszaak in de Senaat. Die komt er waarschijnlijk pas nadat Trump vertrokken is. Over een week wordt Joe Biden ingehuldigd.

